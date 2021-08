Med drugim avtor navaja: »To, da direktor policije daje signal vsem policistom in državljanom, da ne bo trpel ukrepov proti nacistom v Sloveniji, tako da trem visokim policistom vroča pisni ukrep pred odpovedjo delovnega razmerja, je samo posledica vsega preteklega kadrovanja SDS in njenih satelitov.«

Zaradi objektivne obveščenosti javnosti želimo glede tega podati pojasnilo generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja:

»Vsakdo ima pravico do svojega mnenja. Nikakor pa ne drži, da ne obsojam nacizma. Kot državljan Slovenije in Evropske unije podpiram Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, s katero je EU parlament letu 2009 odločno obsodil vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi. Med slednje sodi tudi nacizem.

Namen nadzorov je ugotavljanje skladnosti dela s predpisi in če so ugotovljene napake, odpravljanje le-teh zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti dela ter ugotavljanje odgovornosti zanje. Gre za postopke, ki so bili opravljeni enako kot v vseh ostalih primerih v preteklosti.

Da sem strokovna nadzora odredil, je izključni razlog ta, da je bil v javnosti izražen dvom glede ukrepanja policije v konkretnih primerih. Zatrjevanja, ki se povezujejo z nadzori in izvedenimi ukrepi in namigujejo na 'politizacijo policije', pa kategorično zavračam. Dosledno udejanjanje pomembnega ustavnega postulata 'enakosti pred zakonom' je namreč predpogoj strokovnosti policijskega dela. Na tem temelji zaupanje ljudi v pravo in državo.«

Maja Ciperle Adlešič

predstavnica policije za odnose z javnostmi, ministrstvo za notranje zadeve