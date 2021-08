Kdor koli lahko meni, da se da z metodo upoštevanja neplodnih dni zanesljivo preprečiti neželeno nosečnost, nihče pa nima pravice z javnim denarjem podpirati razširjanja te z ginekološko znanostjo praktično potrjene zmote med mladimi ljudmi.

Kdor koli lahko meni, da je splav smrtni greh, in kdor tako meni, ima vso pravico, da ravna v skladu s svojim mnenjem, nihče pa nima pravice vsiljevati tega mnenja in obnašanja v skladu z njim nikomur, ki meni drugače in ki mu ustava že od leta 1974 jamči, da mu bo država s svojimi zakoni in politikami omogočila svobodno načrtovanje družine in svobodno odločanje o rojevanju.

Kdor koli lahko meni, da so osebe z nevečinskimi spolnimi orientacijami, ki jih brez škode za druge ljudi prakticirajo soglasni odrasli, bolniki, ki jih je treba zdraviti in so neprimerni za starševstvo lastnih bioloških ali posvojenih otrok, nihče pa na nacionalni televiziji, ki deluje v državi, kjer je diskriminacija na osnovi katere koli osebne okoliščine prepovedana v ustavi, nima pravice napadati manjšinskih skupin, ki se še vedno krčevito borijo za to, da bi jim priznali enake pravice kot vsem drugim, in jih nesramno obtoževati, da želijo mimo vrste izrivati neplodne dvospolne pare pri posvojitvah.

Dovolj je, ministrstvo za delo, socialo, družino in enake možnosti! Dovolj je, javna RTV! Dovolj je, iskreni.si!

Dovolj je vašega enačenja mnenj in dejstev, s katerim načenjate veljavni pravni red te države, dovolj je vašega sovražnega govora proti ozaveščenim ženskam, proti LGBT, proti ločenosti države in Cerkve, ki jih skrivate za sprenevedanjem, zanikanjem dejstev, hujskanjem proti manjšinskim skupinam. Res je več kot dovolj!

Sonja Lokar, Ljubljana