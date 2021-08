Zadnja priložnost je bila finančna kriza, ko je pod okrilje države zaradi propadlih gradbenih investitorjev prišlo veliko novih nedokončanih stanovanj in bi država lahko na novo premislila svojo stanovanjsko politiko in kot socialna država posegla na stanovanjski trg. Državni stanovanjski sklad v vseh treh letih ni uresničil svojega poslanstva, javne stanovanjske gradnje je komaj za vzorec in to se odraža v družbi. Mladi nimajo kam, ko odrastejo, ni ponudbe dostopnih, cenejših (najemnih) stanovanj.

Vsa stanovanjska gradnja temelji na trgu, kjer podjetja poskušajo graditi tisto, česar se največ in najhitreje proda, s čim manjšim vložkom in čim večjim dobičkom. Ne želim demonizirati podjetij, ker je odgovornost za neuspeh na področju stanovanjske gradnje na strani države. Najhujše pa je, da se o stanovanjski politiki danes sploh ne govori več. Za večino političnih strank je to irelevantna tema, saj javne stanovanjske gradnje nihče več ne zahteva. Danes stanovanja iščejo generacije, ki ne vedo, da so nekoč imeli dostop do stanovanj in da je to nekaj, kar bi morali zahtevati. Večer