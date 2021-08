Kot so danes sporočili z mestne občine Kranj, so pred kratkim zaključili projekt ureditve kolesarske povezave med Kokrico in Predosljami. Gradnja manjkajoče kolesarske povezave se je začela takoj, ko je država sredi maja za 360.000 evrov vreden projekt odobrila 217.000 evrov državnih in evropskih sredstev iz sklada za regionalni razvoj.

»Velik del srečanj predstavnikov držav EU se dogaja na Brdu, tako da je zaradi zdaj še bolj urejenega videza to hkrati tudi prispevek mestne občine Kranj k slovenskemu predsedovanju, dolgoročno pa prinaša prednosti predvsem krajanom Kokrice in Predoselj ter drugim obiskovalcem, ki peš ali s kolesom potujejo po tem delu občine,« so poudarili na občini.

S projektom je občina pridobila približno 500 metrov novih površin za pešce in kolesarje, ki so povezane z že obstoječimi kolesarskimi površinami, tako da je mestno središče odslej neprekinjeno povezano z naselji v severnem delu občine tudi na trajnostni način. Z manjkajočim delom kolesarske poti, ki zagotavlja večjo prometno varnost na tem odseku, in z označitvijo kolesarskih pasov od Vodovodnega stolpa preko Rupe do Kokrice in Predoselj je kranjska občina vzpostavila neprekinjeno povezavo za kolesarje v dolžini skoraj petih kilometrov.

Nova povezava, ki jo lahko v skladu s prometno zakonodajo neprednostno uporabljajo tudi pešci, je dobrodošla za otroke s Kokrice, saj številni obiskujejo osnovno šolo v Predosljah. S projektom so pridobili tudi krajani Ilovke, saj je pred Brdom v križišču proti Ilovki zdaj urejen prehod za pešce in kolesarje, krajani Bobovka pa so dobili urejeno avtobusno postajališče s stojali za kolesa in urejenim prehodom za pešce.