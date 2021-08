Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je pred dnevi potrdil, da se strinja z norveškim predlogom, da bi Mehika gostila že tretji poskus pogovorov med venezuelsko vlado predsednika Nicolasa Madure in delom opozicije, ki jo vodi Juan Guaido.

V nedeljo je Maduro zagotovil, da priprave za »mirovni politični dialog z Guaidojevo opozicijo potekajo dobro«. Pojasnil je, da so pogajalska izhodišča že pripravljena in da bo na dnevnem redu razprav sedem tem. Točen datum in kraj srečanja bosta po njegovih besedah znana v prihodnjih dneh, medtem ko je več predstavnikov opozicije minuli teden omenjalo začetek pogovorov ta petek v nekem hotelu v mehiški prestolnici.

O čem se bodo pogajali? Juan Guaido, ki se je kot predsednik parlamenta leta 2019 ob podpori desne in desnosredinske opozicije razglasil za začasnega predsednika države (to funkcijo mu je priznalo okoli 60 držav), je maja letos napovedal pripravljenost za vnovična pogajanja z Madurovo vlado. Da bi Venezuelo izvlekli iz dolgotrajne in globoke politične, ekonomske, socialne in zdravstvene krize, je predlagal »sporazum o nacionalni rešitvi«. Maduro je dialog javno sprejel, vendar ob pogojih, kot so odprava sankcij in enostranskih prisilnih ukrepov, da opozicija prizna zakonitost venezuelske oblasti oziroma novo sestavo parlamenta in da se odreče nasilju. V nedeljo je dodal še četrto zahtevo, »da se v pogajanja vključi celotna opozicija«. Dejansko ne gre za pogoje, kot je poskušal javnosti prikazati Maduro, temveč za teme pogovorov. A tudi opozicija ima svojo agendo tem, kot so volilni sistem, delovanje državnih institucij, odprava represije in izpustitev političnih zapornikov, skratka delovanje pravne države.