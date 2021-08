Ampak ime ni toliko pomembno, niti to ne, kako so hotel na hitro obnavljali, niti to ne, da je te dni bolj slabo na voljo za pomembne evropske obiske, ker ga zasedajo gosti na bone. Pomembno je, da gostu daje pravo energijo. Zmagovalno moč, da se spopade na najvišji ravni s komer koli in zmaga, ko je najbolj pomembno. Flancamo neumnosti? Niti ne. V hotelu Elegans (hudiča, je tole grozno napisati, a ni bilo Kokra bolje, no…) so na pripravah pred olimpijskimi igrami stanovali člani srbske vaterpolo reprezentance. In izplen? Zlata medalja v Tokiu, kakopak.

Da bi se nekaj te vrhunske energije preneslo na naše politične obiskovalce Brda, so naše pobožne želje. Elegansne…