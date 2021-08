Kot poroča portal 24ur.com, je posebno letalo s predstavniki kluba danes pristalo na brniškem letališču. Cubana spremlja strokovni štab vključno z novim trenerjem Dallasa Jasonom Kiddom, je razvidno iz fotografij. V delegaciji je še legenda košarke Dirk Nowitzki, ki predstavnike kluba Dallas Mavericks spremlja kot svetovalec. Kot poročajo mediji, si je delegacija danes popoldne po pristanku na Brniku ogledala Ljubljano.

Delegacija je prišla Dončiću predstavit podrobnosti nove pogodbe, ki bo veljavna od sezone 2022/23, ko se izteče trenutna pogodba 22-letnega slovenskega zvezdnika. Podpis pogodbe bi se naj zgodil v torek ali morda celo že danes popoldne.

To je v skladu z napovedmi dobro obveščenih ameriških novinarjev, ki so prejšnji teden pisali, da bo Dončić v kratkem podpisal novo pogodbo z Dallasom. Ponudbo naj bi mu predstavniki Dallasa predstavili v Sloveniji, je poročal nekdanji novinar New York Timesa in športne mreže ESPN Marc Stein.

Stein je na Twitterju zapisal, da bodo Cuban, Kidd, novopečeni svetovalec Dirk Nowitzki, generalni direktor Nico Harrison in njegov pomočnik Michael Finley v Sloveniji obiskali Dončića in mu v podpis ponudili petletno pogodbo, ki mu bo prinesla več kot 200 milijonov dolarjev. Po nekaterih informacijah naj bi bil znesek 207 milijonov dolarjev (175 milijonov evrov). Obisk vrha tega športnega kluba v Ljubljani že odmeva na družbenih omrežjih.





That's a 15 Hour flight to make sure Luka Doncic ain't changing his mind https://t.co/CYq8kJ8gAn — Basilio Reyes ♛🇩🇴 (@bjaysowavy) August 9, 2021

Dvaindvajsetletni Dončić je sicer nesporno prvo ime Dallasa, v preteklih tednih pa je skupaj s soigralci iz slovenske reprezentance nastopal na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je reprezentanca zasedla četrto mesto.

Po obisku Dončića bosta Kidd in eden njegovih pomočnikov pot nadaljevala še v Latvijo na obisk k latvijskemu orjaku Kristapsu Porzingisu, je še zapisal Stein.