»Nikomur ne grozimo, nikogar ne ogrožamo,« je dejal beloruski samodržec na novinarski konferenci, ki so se je ob preverjenih novinarjih lahko udeležili tudi izbrani državljani.

Lukašenko je državljanom spregovoril na prvo obletnico spornih predsedniških volitev, na katerih je bil uradno izvoljen za šesti predsedniški mandat. A po mnenju opozicije so bile volitve poneverjene in je dejansko z veliko prednostjo zmagala opozicijska kandidatka Svetlana Tihanovska. V državi so izbruhnili množični protesti, ki jih je Lukašenko nato bolj ali manj zatrl s silo.

EU sprejela sankcije proti Lukašenkovemu režimu EU lanskih volitev ne priznava, zaradi nasilnega zatiranja opozicije pa je proti Lukašenkovemu režimu že sprejela sankcije. Napovedala pa je nove, ker je Belorusija začela zlorabljati migrantsko situacijo in omogočati številnim Iračanom, Afganistancem in drugim, da nezakonito prečkajo njeno mejo z evropskimi sosedami. Zgolj v Litvi so julija zabeležili okoli 2000 nezakonitih prehodov meje. A te grožnje s sankcijami Lukašenka očitno ne bodo ustavile. »Morali bi še enkrat premisliti, preden bi proti nam sprejeli kakršnekoli ukrepe. Nobene potrebe ni, da bi dvigovali 'kose in vile', to bi lahko imelo nasproten učinek,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal beloruski predsednik, ki ga v EU kličejo zadnji diktator v Evropi.

Lukašenko s prstom kaže na tujino Celotno situacijo je po njegovih besedah zakuhala tujina, ki da je tako moralno kot finančno podprla opozicijo in proteste. To pa da se nadaljuje tudi zdaj, s primerom sumljive smrti beloruskega opozicijskega aktivista Vitalija Šišova, ki so ga našli mrtvega v parku v Kijevu, in primerom atletinje Kristine Timanovske, ki naj bi jo hoteli nasilno vrniti domov z olimpijskih iger v Tokiu, a je zaprosila za mednarodno pomoč in jo dobila na Poljskem. Lukašenko je zavrnil, da bi bile v smrt Šišova vpletene beloruske obveščevalne službe. Šišova so našli obešenega v parku v Kijevu in čeprav je bilo vse videti, kot da je šlo za kot samomor, pa ukrajinski preiskovalci menijo, da bi lahko šlo tudi za umor, saj je Belorus dejavno pomagal rojakom pri begu iz države. »Za nas je bil nihče,« je dejal in dodal, da bi bila norost, če bi ga usmrtili na takšen način, kot je umrl. »Kateri norec bi šel in ga obesil?« se je vprašal in dodal, da ima »dovolj drugih ljudi, s katerimi se mora ukvarjati«. Je pa priznal, da je to poslabšalo odnose z Ukrajino, a za to obtožil Kijev. Menil je, da je bil Šišov deležen podpore ukrajinskih tajnih služb, Kijev pa bi po njegovem mnenju moral »predstaviti dejstva«. »Povejte nam, kaj se je zgodilo z državljanom Belorusije,« je dejal. Tudi drugo »afero« s sprinterko Timanovsko je po njegovem mnenju zakuhala Poljska. »Tega ne bi naredila, če je ne bi nadzorovali njeni kolegi na Poljskem,« je dejal. Zatrdil je tudi, da na olimpijskih igrah v Tokiu ni bilo »niti enega« agenta beloruske KGB.