Gre za obrazec, ki omogoča lažje sledenje stikom v primerih, kadar so potniki med potovanjem izpostavljeni nalezljivi bolezni. Podatke, ki jih potniki posredujejo, lahko epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje uporabi za hiter stik s potniki in njihovimi kontakti, da prepreči nadaljnje širjenje bolezni in zaščiti zdravje potnikov, piše v sporočilu CAA.

Obrazec omogoča lažje in hitrejše zbiranje ter izmenjavo podatkov med državami članicami EU, s čimer je sledenje stikom potnikov bolj učinkovito in uspešno, navajajo. Obrazec je dostopen na https://app.euplf.eu

Zaenkrat enotni evropski obrazec uporabljata Malta in Italija, več držav pa ima svoje podobne nacionalne obrazce za sledenje potnikov, ki jih morajo ti izpolniti pred vstopom v državo, med njimi Grčija. Na ta način želijo države narediti potovanja med pandemijo covida-19 varnejša, saj je lažje priti do potnikov, ki bi lahko bili v stiku z okuženim.