»Teroristi so v nedeljo v vaseh Karou, Ouatagouna in Daoutegeft ubili več kot 40 civilistov," je za agencijo AFP dejal neimenovani častnik. V vasi Karou je bilo ubitih 20 civilistov, 14 civilistov je bilo ubitih v vasi Ouatagouna, ostali civilisti pa so bili ubiti v vasi Daoutegeft.

Mali, ki leži v osrčju zahodne afriške regije Sahel, se že od leta 2012 bori proti džihadistom. Nemiri, ki so se začeli na severu države, so se najprej razširili v etnično nestanovitno središče Malija, nato pa v sosednji Niger in Burkino Faso.

Danes nasilje vodijo oborožene skupine, povezane skrajnima skupinama Al-Kaido in Islamsko državo. Na tisoče civilistov in vojakov je umrlo, več sto tisoč ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.