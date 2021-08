Prebivalci Evije uspešni pri obrambi vasi pred požari

Uničujoči požari še naprej pustošijo na grškem otoku Evija. Gasilcem in lokalnim prebivalcem je ponoči uspelo obraniti več vasi, kljub temu pa so ognjeni zublji uničili več hiš na obrobjih krajev Artemisio, Gouves in Pefki.