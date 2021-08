Na Škotskem odpravili večino ukrepov za zajezitev virusa

Na Škotskem so danes odpravili večino preostalih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim ni več obvezno ohranjanje medsebojne razdalje, turistični obrati pa so lahko znova polno zasedeni. Poleg tega so dovoljeni množični dogodki na prostem. Določena pravila ostajajo v veljavi, oblasti pa pozivajo k previdnosti.