»Modna industrija veliko prispeva k podnebnim in ekološkim izrednim razmeram, da ne omenjam njenega vpliva na nešteto delavcev in skupnosti, ki jih izkoriščajo po vsem svetu, da bi nekateri uživali v hitri modi, ki jo mnogi obravnavajo kot izdelke za enkratno uporabo,« je podnebna aktivistka zapisala na družbenih omrežjih Twitter in Instagram.

Za hitro modo je značilna hitra proizvodnja poceni oblačil, ki sledijo najnovejšim modnim trendom. Gre za oblačila, ki jih v revnih državah izdeluje poceni delovna sila.

Kot je opozorila Thunbergova, nekateri v industriji uporabljajo drage kampanje, da bi ustvarili vtis, da so trajnostni, podnebno nevtralni in pravični. A gre skoraj vedno za t. i. greenwashing oziroma obliko trženja, pri kateri se javnost prepričuje, da so proizvodi, cilji in politike organizacije okolju prijazni, čeprav to niso, je opozorila.