Skupno so zabeležili 28 dogodkov, v katerih so gasilci med drugim črpali vodo iz poplavljenih objektov, zasilno prekrivali poškodovana ostrešja, odstranjevali podrto drevje in čistili odtoke meteorne vode.

V neurju v nedeljo popoldan pa je po podatkih uprave za zaščito in reševanje v Občini Žalec nastala večja materialna škoda na objektih, vozilih in poljščinah. Na terenu so posredovala lokalna gasilska društva, ki so prekrivala poškodovane strehe objektov. Zaradi posledic neurja s točo so gasilci posredovali tudi v Občini Prebold.