V Wuhanu, ki velja za izvor novega koronavirusa, se je prejšnji teden po več kot letu dni brez virusa pojavilo novo žarišče okužb, nakar so se odločili za testiranje vseh prebivalcev. To so začeli izvajati v torek, zaključili pa v nedeljo.

Kot je na nedeljski novinarski konferenci pojasnil Li, so s testiranjem pokrili praktično vse prebivalce te metropole. Testirali niso zgolj otrok, mlajših od šestih let, in študentov, ki so na poletnih počitnicah, je pojasnil.

Pri testiranju je sodelovalo 28.000 zdravstvenih delavcev, ki so teste izvajali na približno 2800 mestih.

Koronavirus so po domnevah oblasti v Wuhan prinesli delavci iz drugih regij. Pred tem so v mestu uspešno omejili širjenje virusa in bili uradno brez zabeleženih okužb praktično leto dni.

Čeprav se je virus prvotno začel širiti na Kitajskem, je ta po uradnih navedbah širjenje okužb učinkovito zatrla, življenje pa se je bolj ali manj vrnilo v normalo. Pojavljali so se posamezni izbruhi, ki pa so jih Kitajci uspešno omejili, tudi z množičnim testiranjem milijonov prebivalcev in odrejanjem zaprtja javnega življenja za celotna mesta.