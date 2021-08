Nekaj čez pol deveto uro včeraj zvečer sta na Ptujski Gori trčila voznik osebnega vozila in motorist, ki je na kraju nesreče umrl. 20-letni voznik avta je po regionalni cesti vozil iz smeri Majšperka proti Lovrencu na Dravskem polju, ko je na Ptujski Gori v križišču med zavijanjem levo na lokalno cesto zaprl pot 25-letnemu motoristu in mu tako izsilil prednost. Kljub zaviranju in umikanju v levo je motorist trčil v desni bok avta, izgubil oblast nad motorjem in padel po cesti.

Na kraj so takoj prihiteli gasilci iz PGD Ptujska Gora in Ptuj, ki so motorista oživljali, a je bil tako hudo poškodovan, da je na kraju nesreče umrl. Njegova sopotnica je bila v nesreči lažje poškodovana. Motorno kolo je bilo sicer neregistrirano. Voznika osebnega vozila bodo policisti kazensko ovadili.