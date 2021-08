Po hladnem začetku leta so junija in v začetku julija nastopile zelo visoke temperature, ki jih je spremljalo pomanjkanje padavin, zato so morali hmeljarji hmeljišča namakati. Vse skupaj se je odrazilo v rasti in razvoju hmelja, je pojasnila strokovnjakinja.

Rastline so v večini hmeljišč prišle do vrha opore, a so v glavnem ostale s kratkimi stranskimi poganjki, imajo obliko ozkega valja ali pa so celo smrekaste. Lepše razviti so mlajši nasadi.

Tudi to leto je kar nekaj hmeljišč poškodovala toča, prizadela je vsa pridelovalna območja. Kakšno škodo je povzročila nedeljska toča, ki je zajela celotno spodnjo Savinjsko dolino, bodo predvidoma vedeli čez dan, je dejala Friškovčeva.

Po njenih besedah je poleg toče tudi močno neurje z vetrom povzročilo veliko škode na območju občine Tabor, v Ormožu in Letušu. Veter je na vseh treh območjih pometal na tla skupaj okoli 100.000 vodil z rastlinami hmelja. Delno so bile poškodovane tudi žičnice.

Namočena tla so povzročila tudi podrtje žičnice v Moškanjcih v začetku tega meseca, pravi Friškovčeva.