Požar od 13. julija, ko ga je zanetila iskra po padlem drevesu na električni daljnovod, gori v redko naseljenem območju Kalifornije, vendar pa je doslej uspel uničiti mestece Greenville z okrog 800 prebivalci. Tam tudi pogrešajo pet oseb.

Požar Dixie je doslej uničil več kot 187.000 hektarjev površin in tako prehitel požar Mendocino Complex iz leta 2018 ter postal drugi največji v zgodovini Kalifornije za požarom August Complex, ki je lani avgusta uničil dvakrat več površin ter povzročil eno smrtno žrtev.

Dixie, ki je doslej uničil 4040 zgradb, je trenutno največji od več deset velikih požarov v naravi po ZDA, od katerih jih 11 gori v Kaliforniji. Doslej so ga omejili le 21-odstotno, vendar pa so v nedeljo gasilci lahko bolje napredovali, ker je gost dim od požara zakril sončno svetlobo in znižal temperature. Malce so pojenjali tudi vetrovi.

S požarom se bori okrog 5000 ljudi, ki bodo imeli sredi tedna spet več dela, saj se obeta dvig temperature zraka na okrog 40 stopinj Celzija. Po uničenju Greenvilla se gasilci osredotočajo na zavarovanje mestec Crescent Mills in Hunt Valley.

V Kaliforniji je zaradi požarov v naravi do konca julija letos zgorelo 250 odstotkov več površin kot v enakem obdobju lani.