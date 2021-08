Zadnje javnomnenjske raziskave, ki jih je izvedel javnomnenjski inštitut Allensbach po naročilu sklada Bertelsmann, kažejo, da si po osmih letih vladanja velike koalicije (krščanske unije in socialdemokratov) kar 55 odstotkov vprašanih želi, da bi jih v prihodnje vodila drugačna vlada, 29 odstotkov jih je neodločenih, le 16 odstotkov jih meni, da zamenjava oblasti ne bi koristila.

Delež tistih, ki si želijo menjavo vladajočih, je sicer v primerjavi z aprilom upadel, takrat bi si drugačne vlade želelo kar 62 odstotkov vprašanih. Kljub temu je še vedno četrti največji od leta 1994, odkar omenjeni inštitut meri težnje volilcev po spremembah.

Takšno razpoloženje volilnega telesa pred volitvami sicer ni nič nenavadnega, enako so menili tudi leta 1998 in leta 2005. Tako je bila težnja po spremembi na vrhu oblasti tudi leta 1998 zelo močna. Kljub temu da je ob koncu predvolilnega boja nekoliko oslabela, je zatem ostala stabilna do volitev, ki so dejansko odnesle koalicijo krščanske unije in liberalcev pod vodstvom Helmuta Kohla in na oblast prinesle rdeče-zeleno koalicijo, ki jo je vodil Gerhard Schröder.

Pri zahtevah po drugačni okoljski politiki ni razlik

Leta 2005 se je predvolilni boj prav tako začel z močno željo po menjavi oblasti, vendar je ta v času predvolilnega boja oslabela in socialdemokrati, ki so kot vladajoči nosili breme nepriljubljenih reform socialnega sistema in trga dela, so slab start v predvolilni boj nadomestili in na volitvah dosegli za zgolj odstotno točko manj glasov kot vodeča CDU/CSU. Zato je bila tudi zamenjava oblasti tako rekoč bolj polovična, saj je tedaj Angela Merkel, ki ji je bil poverjen mandat za sestavo vlade, začela voditi državo v veliki koaliciji s socialdemokrati.

Rezultati omenjene javnomnenjske raziskave kažejo tudi, da si večina želi spremembe politike pri nekaterih temeljnih vprašanjih, ki zadevajo nemško družbo. Tako si kar 57 odstotkov vprašanih želi spremembo politike do beguncev in njihove integracije. Toda pri vprašanju, kakšne naj bodo spremembe, so ti povsem razdeljeni, nekateri si želijo bolj liberalne, drugi strožje politike. Drugo področje, kjer si Nemci želijo drugačne politike kot je doslej, je odziv na okoljske in podnebne spremembe. Pri tej temi so v nasprotju z begunsko politiko vprašani enotni. Ne glede na to, s katerega političnega pola prihajajo, menijo, da je treba za zaščito okolja in podnebja storiti več, kot stori aktualna vlada. Tudi preostala področja, kjer si Nemci želijo sprememb, niso presenetljiva in se v določeni meri ponavljajo. Gre za pokojnine, izobraževanje in stanovanjsko stisko, s katero se Nemčija akutno sooča že nekaj let.

Ob naštetih temah se zdi, da bi se morali predvsem zelenim, glede na njihove vsebinske poudarke v predvolilnem boju, obetati zlati časi, toda njihova glavna kandidatka Annalena Baerbock tega ne zna izkoristiti. Potem ko je v startu ogrozila celo primat CDU/CSU in so javnomnenjske raziskave zelene postavljale pred krščansko unijo, je kasneje nekaj napak, ki jih je zagrešila (netočnosti v življenjepisu, neprijava dodatnega zaslužka upravi parlamenta, očitki o plagiatorstu pri njeni knjigi…), ambiciozne želje zelenih, da bi morda prvič postavili kanclerko, dokončno pokopalo. A tudi glavni kandidat krščanske unije Armin Laschet je v predvolilnem boju vse prej kot spreten, predvsem njegovi obiski na območjih, ki jih je prizadela nedavna vremenska katastrofa, so mu prej škodili kot koristili.

Socialdemokrat in aktualni finančni minister Olaf Scholz je tako tisti kandidat, ki bi ga Nemci, če bi kanclerja volili neposredno, poslali v kabinet ob reki Spree, toda Scholzu ne uspe v dovolj veliki meri potegniti za seboj stranke. Tej se trenutno še vedno obeta le okoli 18 odstotkov volilnih glasov, vodeča CDU/CSU ostaja pri 26 odstotkih.