Očitno je podpredsednik poljske vlade in dejanski voditelj države Jaroslaw Kaczynski končno popustil glede zahteve EU, da je treba sodni veji oblasti zagotoviti neodvisnost. Njegova vladajoča ultrakonservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS) namreč – povsem v nasprotju z načeloma delitve oblasti in neodvisnosti sodišč – drži sodnike v pokorščini, ko jih s pomočjo senata za disciplinske postopke, katerega člane je leta 2018 imenoval njej poslušni sodni svet, lahko kaznuje tudi z zmanjšanjem plače in odstavitvijo. Sredi julija je sodišče Evropske unije od poljske vlade zahtevalo, da »senat za disciplinske postopke na vrhovnem sodišču takoj preneha delovati, ker ne zagotavlja neodvisnosti in nepristranskosti«.

»Senat za disciplinske postopke bomo v njegovi sedanji obliki odpravili in s tem bo tega spora konec,« je v soboto v pogovoru za poljsko novinarsko agencijo PAP dejal Kaczynski, ki se sicer še vedno ne strinja s sodbo sodišča EU. Nekaj dni pred to njegovo izjavo pa je vrhovno sodišče ustavilo vse dejavnosti tega spornega senata.

Trdil, da je poljsko pravo nad evropskim Še konec julija je Kaczynski trdil, da je poljsko pravo nad evropskim in da zato ne bo popustil sodišču EU. Najprej pa je sredi julija poljsko ustavno sodišče zavrnilo omenjeno sodbo sodišča EU o senatu za disciplinske postopke kot neskladno s poljsko ustavo. Evropska komisija je takoj zatem z grožnjo visoke globe od poljske vlade zahtevala, da do 16. avgusta v skladu s sodbo sodišča EU razpusti senat za disciplinske postopke. Komisija se je zdaj na to novo, popustljivejšo usmeritev poljskega vrha odzvala zadržano. Govornik komisije je v soboto izjavil, da bodo v Bruslju preučili najnovejšo izjavo Kaczynskega. Vsekakor je bilo že v prejšnjih tednih več znakov, ki so kazali, da se poljska vladajoča stranka PiS počasi vendarle postavlja na realna tla. V EU so se pred tem mnogi spraševali, zakaj bi jo Poljska s svojim spodkopavanjem vrednot in temeljev EU odnesla bolje kot Google, ki bo moral plačati več milijard evrov samo zaradi kršenja pravil konkurenčnosti. Zlasti je bil julija zelo oster Bavarec Manfred Weber, vodja poslancev Evropske ljudske stranke. Zahteval je občutno znižanje evropskih sredstev za Poljsko. »Če na Poljskem sodišča ne delujejo več tako, kot bi morala,« je dejal politik bavarske konservativne Krščansko-socialne unije, »potem tudi pravna država ne deluje več. Če poljska vlada ne bo popustila, evropski komisiji ne preostane drugega, kot da pri sodišču EU zahteva plačilo kazni pa tudi neizplačevanje iz sklada za okrevanje gospodarstva ter zmanjšanje evropskih sredstev iz sklada za kmetijsko politiko in strukturnih skladov.«