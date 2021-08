»Mnogi so pred olimpijskimi igrami dvomili o nas. A smo spet pokazali, da še nismo pozabili igrati rokometa in smo še vedno na vrhunski ravni,« je po finalni zmagi proti Danski s 25:23 (14:10) dejal 37-letni francoski reprezentant Nikola Karabatić, ki je pred tem s soigralci izgubil zadnje tri finale na velikih tekmovanjih (EP 2018, SP 2019, 2021). A po Pekingu 2008 in Londonu 2012 so Francozi osvojili že svoje tretje olimpijsko zlato (imajo še srebro iz Ria 2016 in bron iz Barcelone 1992), Danci, olimpijski zmagovalci izpred petih let v Braziliji, pa so se morali zadovoljiti s srebrno kolajno.

V ponovitvi finala iz Ria – takrat so slavili Skandinavci z 28:26 – so galski petelini vodili večji del tekme: še v 36. minuti so imeli rekordnih šest golov prednosti (18:12), v 42. pa še vedno plus pet (21:16). A Danska, dvakratna zaporedna svetovna prvakinja, se je trikrat približala le na gol zaostanka, nazadnje pri 23:24 v predzadnji minuti. Nikola Karabtić je na začetku zadnje minute izgubil žogo, na nasprotni strani pa je enako napako dvanajst sekund pred koncem storil Mathias Goidsel. Odvzel mu jo je Ludovic Fabregas, igralec Barcelone pa je nato zadel prazna vrata za končnih 25:23.

Kapetan Michael Guigou, Nikola Karabatić in Luc Abalo so v Tokiu osvojili že četrto olimpijsko odličje (tri zlate, ena srebrna kolajna) in se izenačili z legendarnim ruskim vratarjem Andrejem Lavrovom. »Želeli smo se Dancem maščevati za finalni poraz v Riu in to nam je tudi uspelo. Zdaj lahko grem srečen in zadovoljen v olimpijski pokoj,« je dejal 39-letni Michael Guigou. Manj zadovoljen je bil danski ostrostrelec Mikkel Hansen, z devetimi goli prvi strelec finala (v polfinalu proti Španiji jih je dosegel 12), ki je olimpijski turnir končal kot najboljši strelec z 61 goli na osmih tekmah pred rojakom Gidselom (46): »Najtežje je izgubiti v finalu. Kot aktualni olimpijski prvaki smo imeli v Tokiu na ramenih veliko breme, a smo se dobro kosali z njim. A v finalu so bili Francozi boljši, čeprav smo tudi mi imeli priložnosti za zmago, žal pa jih nismo izkoristili.«

Na tekmi za tretje mesto je Španija premagala Egipt s 33:31 (19:16), v ženski konkurenci pa so se veselile Francozinje. V ponovitvi finala iz Ria 2016 – včeraj sta sodila Slovenca Bojan Lah in Davis Sok – je Francija proti branilki olimpijskega naslova Rusiji zmagala s 30:25 (15:13) in osvojila še edino zlato kolajno, ki ji je manjkala z velikih tekmovanj, saj je bila pred tem dvakrat najboljša na SP (Hrvaška 2003, Nemčija 2017) in enkrat na EP (Francija 2018). Na tekmi za bron je Norveška povozila Švedsko s 36:19 (19:7).