Poletne politične igre v Tokiu

Olimpijske igre so (tudi) politični spektakel. Tokrat v Tokiu morda še bolj, kot smo bili vajeni zadnja leta. Primerov je kar nekaj. Recimo, morda večina gledalcev niti ni opazila, ampak do zadnjega, skoraj do svečanega zaključka, je potekala bitka za medalje med Kitajsko in ZDA. Bitka, na las podobna tistim iz časov hladne vojne, ko so se za kolajne borili Sovjeti in Američani. Tokrat so za las dobili Američani, ki so domov odnesli 39 zlatih medalj, Kitajci so dobili eno manj. Verjetno bi bilo še kar nerodno, da bi država tako rekoč prepovedane telekomunikacijske opreme Huawei še na športnem področju ponižala svetovne policaje, ki so se ravno v času olimpijade začeli vračati iz Afganistana, kjer so neuspešno poskušali narediti red.