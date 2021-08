Ljudem pa je bilo naročeno, da morajo vstopnice zamenjati. Mimogrede, te so lahko stale tudi 150 evrov. V soboto dopoldne se je tako pred blagajno Križank vila dolga kolona ljudi, ki so menjavali vstopnice, poleg pa seveda še vsi drugi, ki so kupovali vstopnice za druge dogodke (tudi z boni). Za vso to (pričakovano) množico ljudi je, verjetno niste uganili, skrbela ena sama blagajničarka. Ki je morala vmes tudi odgovarjati na vseskozi zvoneč telefon. Ni ona kriva za jezo in negodovanje stoječih. Kriv je direktor Ljubljana Festivala Darko Brlek, ki bi lahko gnečo predvidel in v blagajno postavil dodatno delovno moč. Ta ga ne bi stala več kot ena sama najdražja vstopnica za koncert.