Sustainable City Dubai na obrobju Dubaja služi kot mednarodni vzor visokokakovostnega trajnostnega življenja. Predstavlja vizijo trajnostnega bivanja, saj je okolju prijazna in samozadostna skupnost, ki proizvede več energije, kot je porabi. Njegove prioritete so ekološka prijaznost ter nov vidik urbanega oblikovanja in razvoja mest prihodnosti.

Adrienne Doolan, direktorica podjetja Green Touches, ki deluje v trajnostnem mestu Dubaj, je povedala: »Zavzemamo se za spodbujanje trajnostnega okolja in zmanjševanje našega ekološkega odtisa, da bi zagotovili bolj zeleno in čistejšo naravo za prihodnje generacije. Eden pomembnih vidikov trajnosti je pravilno ravnanje z biološkimi odpadki. Zadovoljni smo, da bo na tem področju naš partner Skaza, saj verjamemo, da nam bodo Skazine inovativne rešitve pomagale ravnati z biološkimi odpadki na trajnosten način.«

Sodelovanje so pozdravili tudi v Skazi: »Ponosni smo, da bomo postali del uspešne zgodbe, ki jo ustvarja Sustainable City Dubai. Odgovorno ravnanje z okoljem je danes pomembnejše kot kadar koli prej. Zadovoljni smo, da so poslanstvo našega podjetja prepoznali v tujini in da bomo z našimi izdelki pokrili trajnostno ravnanje z biološkimi odpadki v domovih, ki sestavljajo trajnostno skupnost v Dubaju. To je dokaz, da smo na pravi poti. Obenem to predstavlja tudi izhodišče in odskočno desko za nadaljnje sodelovanje s trajnostnimi mesti po svetu,« je povedal dr. Robert Agnič, direktor podjetja Skaza.

Kompostiranje je najboljši način ravnanja z biološkimi odpadki. Postopek kompostiranja z bokashi organkom in posipom iz efektivnih mikroorganizmov ima številne prednosti v primerjavi s tradicionalno metodo, saj omogoča kar 43 odstotkov boljši izkoristek hranljivih snovi, razgrajuje herbicide in pesticide ter je prijaznejši do narave, saj preprečuje gnitje bioloških odpadkov in nastajanje ogljikovega dioksida. Vse generacije Skazinega kuhinjskega kompostnika odpadke spreminjajo v kakovostno osnovo za kompost, fermentacijsko tekočino za gnojenje rastlin in biološko čistilo za odtoke ter s tem spodbujajo krožno gospodarjenje. rš