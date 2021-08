Trčil je v osebni avtomobil, ki je vozil v isti smeri. Umrl je slovenski motorist, v vozilu tujca pa se je ena oseba poškodovala, reševalci so jo odpeljali v zdravstveni dom. »Okoliščine kažejo, da je krivda na strani motorista,« so sporočili s Policijske uprave Kranj. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled so zavarovali kraj dogodka ter do prihoda reševalcev NMP Bohinj in Bled pomagali hudo poškodovanemu motoristu, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Trčil v prikolico Na cesti Sveta Trojica–Lovranovo v občini Bloke sta danes popoldne po tleh padla motorist in njegova sopotnica. Oba sta se poškodovala in so ju odpeljali v bolnišnico. Danes malo pred šesto zjutraj pa se je prometna nesreča pripetila na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Avto se je zaletel v zadnji del prikolice tovornega vozila. Voznik se je poškodoval lažje, sopotnica huje.

Zapeljal v ribnik V soboto ob pol treh zjutraj je prišlo do nenavadne nesreče pri Miklavžu na Dravskem polju. Neki voznik je z avtom zapeljal v ribnik. Avto je skoraj potonil, voznik in še trije sopotniki pa so še pred prihodom policije in gasilcev sami prišli iz avta. Poškodovan ni bil nihče. Vozilo so iz ribnika odstranili gasilci, do onesnaženja pa naj ne bi prišlo.