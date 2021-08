»Dali so vse od sebe, pustili so srce na igrišču. Ne zgolj na zadnji tekmi, ampak na vseh, vse od 10. junija, ko smo se zbrali. Na žalost smo turnir končali z dvema porazoma, eden je bil nesrečen, drugi pa zaslužen. Težko je dva meseca držati visoko formo na kakršni koli ravni, mi pa smo jo na največjem odru z najboljšimi ekipami na svetu, in to sem igralcem tudi povedal v garderobi. Edini od polfinalistov smo morali za olimpijske igre skozi kvalifikacije. Imeli smo tri finale, prvega v Kaunasu proti Litvi, v Tokiu pa proti Franciji in Avstraliji. Želja je še bila, toda vsi so bili že izčrpani in čustveno izpraznjeni. Domov odhajamo z dvignjenimi glavami, ponosni. Ob prvi prisotnosti smo šokirali svet, vsi so se nas bali,« je dejal Aleksander Sekulić in se razgovoril še o preostalih temah.

Tega je bilo preveč. Zagotovo je vplivalo na našo igro, da smo se ukvarjali s sodniki, igralcem je ob krivicah težko. Žrtvuješ vse poletje, daješ vse od sebe in se ti zgodijo takšne stvari. Kot sem že poudaril, je po mojem mnenju Luka Dončić najboljši igralec na svetu, po mnenju drugih pa spada med najboljše. Na njem se zvrstijo različne obrambe, igralci z različnimi prijemi, nekateri so dovoljeni, drugi niso, problem pa je v tem, da se igralca ne zaščiti. Če je nekdo tepen vso tekmo, trpi. A moram poudariti, težko je prenesti ta poraz, vendar ne krivimo nikogar, le same sebe. Avstralija je bila boljša in je zasluženo zmagala. Imeli so Pattyja Millsa, ki je igral fantastično. Poskušali smo vse, da bi ga ustavili, ampak je verjetno odigral eno najboljših tekem v karieri. Na koncu je dobil še podporo soigralcev, zadevali so tisti, ki po navadi ne. Dvignil jim je samozavest.

Z igro in povezanostjo smo šokirali ves svet. Vsaka ekipa se nas je bala in k nam pristopila z velikim spoštovanjem, kar pove veliko. Smo četrti na svetu. Na trenutke mi je delovalo, kot da imamo ekipo sestavljeno iz košarkarjev iz lige NBA in evrolige. Proti takšnim smo namreč igrali in bili boljši od njih. Zato se mi pogosto postavlja vprašanje, zakaj ni več naših reprezentantov v evroligaških klubih.

Vsi igralci, vključno z Luko, so prišli sem naredit rezultat, se borit za slovenski dres, slovenski grb. Pred nami so najprej kvalifikacije za svetovno prvenstvo in nato evropsko prvenstvo. Branili bomo naslov evropskega prvaka in prav je, da tako razmišljamo.

Vsi smo se veliko naučili, olimpijski turnir nam je prinesel ogromno. Pokazal je, na kakšen način moramo igrati, katere stvari izboljšati, če želimo biti konkurenčni najboljšim, in kdaj poseči po olimpijski kolajni.

Ne vidim razloga, zakaj ne. Upam in si iskreno želim, da bo Luka prisoten. Vedeti morate, da je imel za sabo zelo naporno sezono v ligi NBA in se je priključil po le treh, štirih dneh premora. To veliko pove o njegovem pristopu do košarkarske zveze, reprezentance in lastne države.

Imamo izjemni reprezentanci do 20 in 18 let. Spremljamo jih. Zanje je najpomembnejše, da igrajo po klubih na mednarodni ravni, da pridobivajo izkušnje za takšne tekme, kot jih potrebujemo. Igramo proti najboljšim ekipam na svetu, kvalifikacije bomo igrali proti nasprotnikom z izjemnimi posamezniki z evroligaškimi ali vsaj izkušnjami iz evropskega pokala. Predvsem gre tu apel na klube, da dajo fantom minutažo.