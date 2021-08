Po pristanku sledi krajša novinarska konferenca, na kateri bosta na vprašanja novinarjev odgovarjala selektor Aleksander Sekulić in najboljši strelec Slovenije v Tokiu Luka Dončić. Nato bodo košarkarji pozdravili zveste navijače in se jim zahvalili za podporo.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil izbran v prvo peterko olimpijskega turnirja v Tokiu. Za najkoristnejšega košarkarja je Fiba razglasila Američana Kevina Duranta , ki je svoji reprezentanci pomagal do zlate kolajne. Dončić je bil MVP glasovanja navijačev na spletni strani Fiba. Dončić je v glasovanju navijačev dobil 75 odstotkov glasov. Durant na drugem mestu jih je zbral 12 odstotkov, Ricky Rubio 5, Patty Mills 4 in Nando De Colo 3 odstotke.

Slovenija znova sedma najuspešnejša država glede na število prebivalcev

Slovenski športniki so na letošnjih poletnih olimpijskih igrah osvojili pet odličij, kar jih med 93 državami, ki so osvojile vsaj eno kolajno, uvršča na sedmo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev. Slovenija je bila sedma najuspešnejša država v tem merilu tudi v Riu 2016. Na prvem mestu je zelo prepričljivo končal San Marino.

Tudi na razpredelnici zlatih medalj glede na število prebivalcev je Slovenija v Tokiu končala zelo visoko. S tremi zlatimi odličji se je uvrstila na četrto mesto z enim zlatom na 692.979 prebivalcev. Pred Slovenijo so Bermudi (63.918), Bahami (196.622) in Nova Zelandija (688.890), do desetega mesta pa sledijo Jamajka, Fidži, Kosovo, Estonija, Norveška in Hrvaška.