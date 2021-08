V Iranu je doslej umrlo že več kot 94.000 covidnih bolnikov, potrdili pa so več kot štiri milijone okužb. Zaradi različice delta je na robu zmogljivosti tudi zdravstvo. V več mestih so oddelki intenzivne nege in urgence polne covidnih bolnikov. To pa vpliva tudi na druge zdravstvene storitve in oskrbo. Ministrstvo za zdravje je prejšnji teden zahtevalo dvotedensko zaprtje države, a krizni štab tega zaradi posledic za gospodarstvo ni odobril.

Iran je pandemija covida-19 hudo prizadela. Ameriške sankcije še dodatno zaostrujejo gospodarsko krizo in otežujejo dobave cepiva proti covidu-19. V Iranu so zato cepili le manjši del od 83 milijonov prebivalcev. Po uradnih podatkih je v celoti zaščitenih manj kot štiri odstotke odraslih.