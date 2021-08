Med tujimi turisti je največ nemških, 257.000. Sledijo slovenski (125.000), poljski (81.000) in avstrijski (68.000) gostje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Največ turistov je nastanjenih v Istri (271.000), primorsko-goranski (180.000) in splitsko-dalmatinski županiji (170.000).

V prvem tednu avgusta so imeli na Hrvaškem 981.000 prihodov turistov in 7,4 milijona nočitev, kar je 78 odstotkov prihodov in 91 odstotkov nočitev, zabeleženih v prvem tednu avgusta 2019.

Od začetka leta so na Hrvaškem zabeležili 7,4 milijona prihodov in 44,5 milijona nočitev turistov, kar je 58 odstotkov prihodov in 68 odstotkov nočitev, zabeleženih v enakem obdobju leta 2019.