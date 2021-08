V Bujah zaradi snemanja otrok v kampu ovadili Slovaka

V Bujah v hrvaški Istri so v četrtek aretirali 41-letnega Slovaka, ki ga sumijo, da je v tamkajšnjem kampu snemal gole otroke, piše na spletni strani istrske policije. Po končani kriminalistični preiskavi so ga priprli in ovadili.