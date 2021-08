Ob Dončiću in Durantu so se v prvi peterki olimpijskega turnirja znašli še Avstralec Patty Mills, Španec Ricky Rubio in Francoz Rudy Gobert.

Dončić je v glasovanju navijačev dobil 75 odstotkov glasov. Durant na drugem mestu jih je zbral 12 odstotkov, Ricky Rubio 5, Patty Mills 4 in Nando De Colo 3 odstotke. Avstralec Mills je proti Sloveniji v boju za tretje mesto dosegel 42 točk in postal najboljši strelec turnirja s 26,8 točke. Rubio je bil najbolj razpoložen v španski izbrani vrsti, na koncu pa se je ustavil pri 25,5 točke in 6,0 asistence na tekmo.

Dončić je v povprečju dosegel 9,5 asistence na tekmo s čimer je bil najboljši podajalec OI, ob tem pa je vsako tekmo dosegel še 23,8 točke (3.) in 9,7 skoka (2.). V prvem krogu skupinskega dela je dosegel tudi največ točk med vsemi v Tokiu, in sicer 48 proti Argentini, s čimer se je približal absolutnemu rekordu Oscarja Schmidta iz Seula 1988, ko se je nepozabni Brazilec ustavil pri 55 točkah.