Za Srbijo je to četrta kolajna na olimpijskih igrah. Po dveh zlatih v Riu in Tokiu je bila bronasta v Pekingu 2008 in Londonu 2012, medtem ko je Grčija osvojila svoje prvo odličje na olimpijskih igrah.

Srbi so sijajno odprli finalni obračun v Tatsumi Centru in uvodno četrtino dobili s 6:3, a so jih Grki sredi druge četrtine ujeli in izenačili na 7:7. Izenačen in negotov boj se je nadaljeval vse do zadnje četrtine, ki so jo Srbi odigrali na mojstrski način. Po izidu 10:10 so prek Andrije Prlainovića, Nikole Jakšića in Dušana Mandića povedli s 13:10, lepo prednost v golih pa zadržali vse do konca finalnega dvoboja.

Na današnji finalni tekmi so tri gole za Srbijo dosegli Dušan Mandić, Nikola Jakšić in Andrija Prlainović, Duško Pijetlović in Filip Filipović sta prispevala po dva zadetka. Pri Grkih so po dva zadetka dosegli Dimitros Skumpakis, Ioanis Fontulis in Angelos Vlakopulus, po enega pa Alexandros Papanastosou, Konstantinos Morikis, Kristodolus Kolomvos in Konstantinos Kiuvecis.

Bronasto kolajno so osvojili madžarski vaterpolisti po zmagi nad Španci z 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0).

Francoskim rokometašicam zlato v Tokiu Francoska ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu, potem ko je na današnji finalni tekmi premagala izbrano vrsto ruskega olimpijskega komiteja s 30:25 (15:13). Letošnji olimpijski rokometni turnir v japonski prestolnici se je končal z absolutnim zmagoslavjem Francije. Po sobotni končni zmagi moške izbrane vrste je danes zlato kolajno osvojila tudi ženska reprezentanca. To je za Francozinje prva zlata kolajna na olimpijskih igrah, pred petimi leti v Rio de Janeiru so na finalni tekmi klonile prav proti Rusinjam z 19:22. Rusija je osvojila drugo srebrno kolajno po Pekingu 2008, pred petimi leti je v najbolj razvpitem brazilskem mestu osvojila zlato. Sloviti francoski selektor Olivier Krumbholz je po današnjem zmagoslavju osvojil edino manjkajočo lovoriko. Svoje varovanke je v dveh selektorskih mandatih - v prvem med letoma 1998 in 2013, njegov drugi pa se je začel leta 2016 - doslej popeljal do dveh naslov svetovnih prvakinj na Hrvaškem 2003 in v Nemčiji 2017, pred tremi leti na domačih tleh pa še do naslova evropskih prvakinj. Današnji finalni obračun v dvorani Yoyogi je bil deloma tudi slovensko obarvan, pravico sta namreč delila Slovenca Bojan Lah in David Sok. Do 17. minute je bila tekma povsem odprta (7:7), nato pa so na igrišču zagospodarile Francozinje in si v 24. minuti priigrale tri gole prednosti (12:9), prednost dveh do treh golov pa z manjšimi nihanji v svoji igri držale vse do konca odhoda na veliki odmor (15:13). V drugi polovici tekme so zaigrale še bolj udarno, po vodstvu v 46. minuti z 22:16 pa je postalo jasno, da bo zlata kolajna odšla v Francijo. Po ruski minuti odmora se podoba na igrišču ni bistveno spremenila, škarje in platno so bili v zadnjih petnajstih minutah v rokah francoskih rokometašic. Pri Francozinjah sta bili na današnji najbolj prestižni tekmi strelsko najbolj učinkoviti Allison Pineau in Pauletta Foppa, ki sta dosegli po sedem golov. Toliko zadetkov je pri Rusinjah dosegla tudi Polina Vedehina, enega manj pa Darja Dmitrijeva. V današnji tekmi za tretje mesto so Norvežanke zanesljivo premagale Švedinje s 36:19 (19:7). Pri olimpijskih prvakinjah iz Pekinga 2008 in štiri leta kasneje iz Londona sta bili najbolj učinkoviti Nora Moerk in Kari Brattset Dale z osmimi goli, izkazala se je tudi vratarka Silje Solberg s 14 obrambami. Pri Švedinjah sta Johanna Westberg in Jenny Carson dosegli po štiri zadetke.