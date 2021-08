Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je pandemija covida-19 skrčila muzejsko in galerijsko dejavnost, in sicer po številu razstav v muzejih in galerijah za več kot tretjino in po številu obiskovalcev razstav za skoraj dve tretjini.

Pri 93 slovenskih muzejih, galerijah in ustanovah z muzejskimi zbirkami, zajetih v raziskovanje, so se pozanimali, kolikšen je bil vpliv pandemije covida-19 na izvajanje njihove dejavnosti v lanskem letu. Skoraj 94 odstotkov jih je sporočilo, da je bila muzejska oziroma galerijska dejavnost okrnjena, hkrati pa jih je 73 odstotkov tudi odgovorilo, da je situacija spodbudila druge oblike dejavnosti v muzejih in galerijah.

Muzeji in galerije v Sloveniji so v letu 2020 pripravili 893 razstav (v 2019 so jih 1406), 755 občasnih (v letu 2019 so jih 1114) in 137 stalnih (v letu 2019 jih je bilo 292). Vseh razstav skupaj si je ogledalo nekaj več kot 989.000 obiskovalcev (v 2019 jih je bilo 2,8 milijona), kar je povprečno 1108 na razstavo (v letu 2019 pa 1992). Muzeje in galerije so letos prvič vprašali tudi po številu e-razstav, kuratorsko oblikovanih in vsebinsko zaključenih celot, posebej narejenih in objavljenih za virtualni prostor. Po zbranih podatkih je bilo v letu 2020 objavljenih 185 takih e-razstav, obseg ogleda pa je ocenjen na več kot 650.000.

S prodajo vstopnic iztržili več kot pol manj Muzeji in galerije so s prodajo vstopnic lani iztržili okrog 1,8 milijona evrov (v 2019 približno 3,9 milijona evrov). Ob tem so muzeji in galerije po podatkih Sursa izdali skoraj 269.000 brezplačnih vstopnic (v 2019 je bilo teh več kot 549.000). Na odrih kulturnih domov, gledališč in glasbenih ustanov v Sloveniji je bilo v letu 2020 izvedenih 11.222 kulturnih prireditev, ki si jih je ogledalo približno 1,5 milijona obiskovalcev. Odrska produkcija se je tako skrčila na okrog 45 odstotkov glede na leto 2019. Skoraj 98 odstotkov kulturnih ustanov z odrsko dejavnostjo je za leto 2020 sporočilo, da je bilo zaradi pandemske krize njihovo izvajanje okrnjeno, hkrati jih je okrog 71 odstotkov odgovorilo, da so dane razmere spodbudile druge oblike dejavnosti. Največ prireditev je bilo izvedenih v kulturnih domovih in centrih za kulturo, kar 75 odstotkov. V gledališčih in obeh operah jih je bilo izvedenih 24 odstotkov, v glasbenih ustanovah pa le približno odstotek. Poleg 11.222 prireditev, ponujenih v prostorih kulturnih domov, gledališč in glasbenih ustanov, je bilo v letu 2020 pripravljenih 3974 e-prireditev. Največ je bilo filmskih in videoprojekcij (27,9 odstotka), sledila so dramska in druga gledališka dela, kamor se uvrščajo tudi lutkovne predstave in predstave eksperimentalnega gledališča (27,6 odstotka).