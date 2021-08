Leta 2020 je srednja cena stanovanja (mediana) na ravni države znašala 1750 evrov na kvadratni meter. Cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah so v Sloveniji dosegle zgodovinsko najvišjo raven. Daleč najvišje so cene stanovanj v glavnem mestu., v poročilu o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020 ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs).

Srednja cena stanovanja v večstanovanjski stavbi v Ljubljani je bila lani za 69 odstotkov višja kot na ravni Slovenije in se je že povsem približala meji 3000 evrov na kvadratni meter. Najvišje so cene na območju centra, kjer je mediana lani znašala 3280 evrov na kvadratni meter. Cene v centru so se gibale od 2000 evrov za neobnovljena in slabo vzdrževana stara stanovanja do 6500 evrov na kvadratni meter, kolikor je bila cena pri dveh okoli 100 kvadratnih metrov veliki stanovanji v Vili Urbana. Večina stanovanj je bila sicer prodana po ceni med 2700 in 3800 evrov na kvadratni meter.

Le malo nižje so bile cene stanovanj na območju Viško polje, Brdo, Vrhovci (3230 evrov), kjer so se večinoma prodajala novejša in nadpovprečno velika stanovanja. Na ostalih območjih Ljubljane večjih razlik med cenami rabljenih stanovanj ni bilo. Razpon cen je bil sicer velik, v povprečju pa so se vrtele okoli 10 odstotkov pod cenami stanovanj v centru. Večina stanovanj se je prodala po ceni od 2500 do 3500 evrov na kvadratni meter.

Cene novih stanovanj so se gibale od najvišjih v centru (6800 evrov) in vila blokih na Viču (do 6000 evrov) do najnižjih v Šiški, Črnučah in Sostrem (2800 evrov). Povprečna cena novega stanovanja v Ljubljani je bila lani 3200 evrov na kvadratni meter z davkom, a brez upoštevanja garaž oz. parkirnih prostorov.

Srednja cena stanovanjske hiše v Ljubljani je znašala 290.000 evrov. Cene so bile najvišje na območju Rožna dolina, Trnovo, Bežigrajski dvor, Spodnja Šiška (415.000 evrov), najdražja je bila hiša za okoli 1,1 milijona evrov v Rožni dolini. Najnižje evidentirane cene so bile na območju Tomačevo, Šmartno, Sneberje, Zalog (227.000 evrov).