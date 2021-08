V nedeljo bo delno jasno, na severozahodu občasno tudi pretežno oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bodo v severni polovici Slovenije posamezne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša. Vetrovno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na jugovzhodu do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod bo predvsem zjutraj in dopoldne povečana oblačnost. Na severozahodu bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno jasno, verjetnost neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, nad Balkanom se nahaja anticiklon. Nad naše kraje z vetrovi južne smeri priteka toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih severno od nas zmerno do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Drugod bo pretežno jasno. Ob Jadranu bo pihal šibak do zmeren jugo.

V nedeljo bo v krajih severno od nas spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Drugod bo več sonca. Ob Jadranu bo pihal šibak do zmeren jugo.