Na enem od več napovedanih protestnih shodov v Parizu so se številni zbrali na postaji podzemne železnice Pont de Neuilly, od koder so se sprehodili do središča mesta z vzkliki »svoboda« in »ne zdravstvenemu potrdilu«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti potekajo še v številnih drugih mestih po državi. V Lillu se je zbralo okrog 3000 ljudi, v Nici se je po podatkih policije shoda udeležilo med 15.000 in 20.000 ljudi, v Marseillu pa po ocenah medijev okrog 8000. Tako v Toulousu kot Lyonu je policija zaradi določenih nemirov že uporabila solzivec, na spletu poročata Le Figaro in BFMTV.

Protesti proti novim ukrepom potekajo že več zaporednih koncev tedna, nazadnje se je po vsej državi zbralo več kot 200.000 ljudi.

Novi zakon, ki ga zagovarja predsednik Emmanuel Macron, nalaga za sicer običajne aktivnosti ljudi, kot je obedovanje v restavraciji, obvezno potrdilo, da si polno cepljen proti covidu-19, testiran z negativnim rezultatom ali nedavno prebolel to bolezen.

Macron, ki se bo prihodnje leto potegoval za nov mandat, upa, da bodo nova pravila spodbudila ljudi k cepljenju in tako pomagala zajeziti nadaljnje širjenje novega koronavirusa. Nasprotniki pa vztrajajo, da gre za nesprejemljivo omejevanje človekovih svoboščin.

Od ponedeljka bo v Franciji obvezna uporaba covidnega potrdila za vstop v gostinski lokal ali restavracijo ter uporabo medkrajevnega javnega prevoza, vključno s hitrimi vlaki in notranjimi leti. Ne bo pa potrebno za vožnjo s podzemno železnico ali primestni promet.

Od 21. julija je to potrdilo že zahtevano za obisk kulturnih ustanov, kot so kinodvorane, gledališča in muzeji. V četrtek je francoski ustavni svet odobril podaljšanje teh ukrepov.