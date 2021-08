»Razlogi za utopitve pogosto ne izvirajo samo iz neznanja veščin plavanja, ampak so tudi posledica naravnih nesreč, izgube razsodnosti zaradi zaužitja opojnih substanc, bolezenskih stanj, vodnih športov in s tem povezanih nesreč, precenjevanja lastnih sposobnosti in nekulturnega objestnega obnašanja, samomorilnih namenov, ali nesreč pri potapljanju. Pri otrocih pa do nesreče pride predvsem zaradi premalo pozornosti in nadzora staršev ali drugih odraslih oseb,« je poudaril Kešpert.

Osebo se lahko rešuje iz vode z obale s pomočjo pripomočkov, plovilom ali osebnim reševanjem v vodi. Reševanje z obale je najvarnejši in najhitrejši način reševanja predvsem tistih oseb, ki so še budne in sodelujoče. Ob tem se uporabljajo pripomočki, kot so reševalni obroč, vrv, deska, veja ali plavalna blazina, je razložil.

Reševalec mora biti pozoren, da ga utapljajoča oseba z nerazsodnim in paničnim iskanjem oprimka ne povleče s sabo pod vodo. Po njegovem opozorilu je pomembno, da utapljajočo osebo pravočasno vidimo in organiziramo reševanje. Na organiziranih kopališčih so prisotni reševalci iz vode, ki obvladajo postopke reševanja iz vode in razpolagajo s potrebnimi pripomočki za izvajanje oživljanja in druge oblike prve pomoči.

Pri osebah, ki so se utapljale, so še budne in smo jih rešili iz vode, ocenimo kakovost dihanja, kjer moramo biti pozorni na motnje v govoru, hropenje, kašelj in pomodrelost. Pogledamo morebitne poškodbe ali povprašamo po drugih težavah in razlogih za utapljanje. Nato pokličemo številko 112 in osebo zaščitimo s toplimi pokrivali.

Utopljeni osebi, ki ni več budna in ne diha zadostno, poizkušamo, če smo za to usposobljeni, dati začetnih pet umetnih vpihov že v vodi, ko se nahajamo na stojni in varni višini. Sicer utopljeno osebo čim prej tudi s pomočjo drugih reševalcev ali očividcev povlečemo na trdo podlago iz vode. Poškodovane osebe premeščamo na kopno s pomočjo več reševalcev, zaradi možnih poškodb hrbtenice, je opozoril.

Če oseba ni budna in dihanje ni prisotno ali je nezadostno, moramo začeti postopke oživljanja. Izvedemo klic na 112 in sledimo navodilom zdravstvenega dispečerja ter angažiramo dodatne pomočnike. »Ob klicu na 112 sledite vprašanjem in podajajte kratke ter jasne odgovore. Telefonsko zvezo imejte ves čas odprto, telefon položite na tla in vklopite prostoročni način,« je poudaril.

Eno osebo pošljite po najbližji avtomatski zunanji defibrilator. Avtomatski zunanji defibrilatorji se nahajajo na vseh organiziranih kopališčih in na nekaterih javnih mestih. Oživljanje se začne z izvedbo petih začetnih vpihov, če smo za to usposobljeni. Če ni izboljšanja, začnemo z učinkovitimi stiski prsnega koša in sledimo navodilom zdravstvenega dispečerja.

Ob tem inštruktor svetuje, da poiščete strokovno pomoč reševalca iz vode in pokličite na 112, če ne znate pomagati. Zdravstveni dispečer vas bo vodil skozi osnovne postopke prve pomoči do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Reševanje iz divjih voda zahteva posebno usposobljenost, uporabo varovalnih sredstev in angažiranje dodatnih služb zaščite in reševanja. »Osebe, ki niso vešče reševanja iz vode v takšnih razmerah, naj k reševanju ne pristopijo,« je opozoril.