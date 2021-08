Ustrezno zakonodajo, ki jo je spodnji dom parlamenta po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sprejel z 99 glasovi za in nobenim proti, mora potrditi še senat.

V skladu z novo ureditvijo se otrok, starih do treh let, ne bo več nameščalo v zavodih temveč samo pri rejnikih. »Za majhne otroke so takšni domovi škodljivi,« je povedala pobudnica spremembe Olga Richterova iz liberalne Piratske stranke.

Gre za otroke, ki so ostali brez staršev, ki so jih starši zapustili ali pa je bilo zanje staršem odvzeto skrbništvo.

Nazadnje je bilo v domovih na Češkem več kot 200 otrok. Pred nekaj meseci je državo zato močno pograjal Evropski odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope, ki je bil še posebej zaskrbljen zaradi postopanja države z invalidnimi otroki in pripadniki romske manjšine.

Zagovorniki spornih domov izpostavljajo, da je na voljo premalo rejniških družin. Predlog, da bi rejniki lahko postali tudi neporočeni pari, na petkovem glasovanju v parlamentu ni dobil zadostne podpore.