»Prepoved prehitevanja za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, na avtocesti od Šentilja do Kopra daje dobre rezultate. Zlasti smo izboljšali pretočnost. Zato smo se z Darsom dogovorili, da bo s 1. novembrom prepoved prehitevanja za tovorna vozila veljala po celotnem avtocestnem omrežju,«je tvitnil minister Vrtovec.

Prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila od 15. januarja, kot omenjeno, že velja na prometno najbolj obremenjeni avtocesti A1, in sicer čez dan, med 6. in 18. uro, v nočnem času pa tovornjaki še vedno lahko prehitevajo. Je pa prehitevanje težkih tovornjakov na tej avtocesti še vedno dovoljeno na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila.

Na nekaterih odsekih celotnega avtocestnega omrežja sicer že zdaj velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati v času jutranje in popoldanske prometne konice. Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in na razcepih, pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah.

Nadzor nad kršitvami izvaja policija; globa za kršitelje znaša 300 evrov.