Nekdaj nestrankarski pravnik je bil od junija 2018 do februarja letos predsednik italijanske vlade, potem pa je vladna koalicija razpadla in je vodenje nove vlade prevzel Mario Draghi.

Gibanje pet zvezd je bilo od januarja lani, ko je tedanji predsednik stranke in današnji zunanji minister Luigi Di Maio odstopil, brez pravega vodstva. Začasni vodja je bil Vito Crimi.

Brez politične vizije?

V stranki so nameravali dokončno doreči vodenje stranke že pred nekaj tedni, a so pogovore zavrla prerekanja med Contejem in soustanoviteljem stranke Beppejem Grillom. Slednji je 56-letnemu Conteju očital, da nima politične vizije. Na začetku tega tedna je stranka sprejela nov sistem pravil o izbiri vodstva.

Populistično Gibanje pet zvezd ima v trenutni Draghijevi večstrankarski vladi štiri ministre.

»Končno je intenzivno delo v zadnjih mesecih obrodilo sadove,« je po izvolitvi na podlagi spletnega glasovanja zapisal Conte na družbenem omrežju facebook. »Ti dogodki so dobra priložnost za demokratično participacijo,« je dodal in izrazil zadovoljstvo nad podporo v stranki.