Kot je danes odločitev utemeljil deželni predsednik Nello Musumeci, na Siciliji gori že od konca julija, tveganje pa zaradi napovedanih vremenskih razmer ostaja tudi v prihodnjih tednih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na jugu Italije trenutno vladata vročina in suša, ki prispevata k širjenju požarov. Za številnimi izmed njih naj bi stali požigalci. Temperature ponekod presegajo 40 stopinj Celzija.

Poleg Sicilije sta trenutno zaradi požarov najhuje prizadeti še deželi Kalabrija in Apulija. Iz italijanske pokrajine Reggio Calabria so v petek poročali o dveh smrtnih žrtvah.

Požari so nedavno izbruhnili tudi v pokrajini Oristano na Sardiniji, kjer so že povzročili veliko škodo. Danes dopoldne je ogenj zajel tudi eno od tamkajšnjih nastanitev za turiste. Gasilci so po lastnih navedbah preprečili, da bi se ognjeni zublji razširili na bližnje rastje, poškodovanih ni bilo.

V Grčiji še vedno gori, na Eviji prosijo za pomoč

Požari v Grčiji so doslej terjali dve smrtni žrtvi in zahtevali več evakuacij prebivalstva. Severno od Aten se ogenj še naprej hitro širi proti vzhodu in Maratonskemu jezeru, kjer so največje vodne rezerve za grško prestolnico. Izprazniti je bilo treba kakih deset naselij. Gost dim in pepel sta se čez noč ponovno razširila nad Atenami, zato je kakovost zraka zelo slaba.

Napovedi niso obetavne, saj so danes napovedani močni vetrovi in še naprej visoke temperature. Avtocesta, ki povezuje Atene s severom države, ostaja iz previdnosti delno zaprta, begunska zatočišča v bližini so izpraznili.

Policija je v zvezi s požari v petek popoldne aretirala dve osebi. Po neuradnih navedbah gre za 43-letnega Grka, ki se je nahajal na območju obalnega kraja Krioneri, kjer je ogenj v petek zajel več hiš in podjetij. V parku v Atenah pa so aretirali Afganistanca, ki je imel pri sebi vnetljiva sredstva, obenem pa je kršil prepoved zadrževanja v parkih in gozdovih, ki so jo uvedle grške oblasti zaradi "izjemne nevarnosti požarov".

Na otoku Evija, ki se nahaja okoli 200 kilometrov vzhodno od Aten in je po Kreti drugi največji grški otok po površini in prebivalstvu, so minulo noč z ladjami umaknili več kot 1300 ljudi iz kraja Limni, ki so ga obkrožili plameni. Več deset ljudi se je danes moralo umakniti s priljubljene plaže Rovies.