Za slovenskimi košarkarji je dolgo poletje. Mnogi so v reprezentanco skočili neposredno iz klubov, naredili nekaj skupnih treningov in si nato v Kaunasu izborili premierni nastop na olimpijskih igrah. Sledilo je vnovično delo pred potjo v Tokio, kjer je Slovenija največje in najlepše presenečenje košarkarskega turnirja. Le dve točki sta jo ločili od velikega finala, a so se Luka Dončić in soigralci po hudem polfinalnem boju s Francijo morali sprijazniti s tekmo za 3. mesto.

Kmalu se bo za njih tako začelo zadnje dejanje olimpijskih iger, ki jih lahko zapiše med nesmrtne. Bronasta kolajna na košarkarskem olimpijskem turnirju za tako majhno državo bi imela lesk zlata. Ovira do tretjega mesta je Avstralija, ki prav tako olimpijskega odličja še nima, obe reprezentanci pa gojita izredno napadalen stil igre, zato se obeta prava poslastica.