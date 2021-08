Po več kot dve uri čakanja

Na mejnem prehodu Gruškovje je tako za izstop kot vstop v državo čakalna doba več kot dve uri. Na podravski avtocesti je med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški štirikilometrska kolona vozil.

Več kot dve uri je treba za izstop iz države čakati tudi na mejnih prehodih Jelšane, Petrina in Starod - Kozina. Na mejnih prehodih Vinica in Metlika - most čez Kolpo je čakalna doba za izstop med eno in dvema urama, do ene ure pa morajo vozniki čakati na mejnih prehodih Dobovec, Petišovci in Slovenska vas.

Za vstop v državo je največja gneča na mejnem prehodu Gruškovje, med eno in dvema urama je treba za vstop čakati na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje, do ene ure je čakalna doba na prehodih Obrežje in Starod - Kozina. Na dolenjski avtocesti med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje je proti Hrvaški štirikilometrski zastoj.

Mejni prehod Žuniči je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani do nadaljnjega zaprt.