Med letoma 1910 in 1970 je bilo na desettisoče otrok aboriginov (avstralskih staroselcev) in avtohtonih ljudstev z otokov severno od Avstralije žrtev prisilne asimilacije. Stare tudi komaj nekaj mesecev so iztrgali iz njihovih družin in jih dali v različne ustanove ali belskim družinam. Velikokrat ti nesrečniki svojih staršev nikoli več niso videli. Vseh žrtev takšne avstralske politike je bilo po vladnih ocenah med desetino in tretjino vseh staroselskih otrok v tem obdobju.

Štiri od šestih avstralskih zveznih držav so že sprejele program odškodnin za tako prizadete aborigine in druge domorodce. Zdaj pa namerava še zvezna vlada na ozemljih, ki jih neposredno upravlja (Teritorij Canberre, Teritorij zaliva Jervis in pa Severni teritorij), izplačati odškodnino žrtvam omenjene rasne politike. In sicer bo za to namenila 379 milijonov avstralskih dolarjev (236 milijonov evrov). Odškodnino bo dobilo 3600 oseb. Vsaka bo dobila 82.000 avstralskih dolarjev (51.400 evrov). Svoje zgodbe bodo lahko povedali visokemu predstavniku vlade in dobili bodo lahko ustno ali pisno opravičilo. »Ni nam samo žal za to, kar se je zgodilo, ampak za to tudi prevzemamo odgovornost,« je ob predstavitvi programa odškodnin dejal premier Scott Morrison iz desničarske Liberalne stranke.

Milijarda za zmanjšanje prepada

V četrtek pa je vlada iz Canberre še sporočila, da bo namenila milijardo avstralskih dolarjev (625 milijonov evrov) za to, da zmanjša prepad med pripadniki avtohtonih ljudstev in drugimi avstralskimi državljani. Več kot dvesto let po tem, ko so Britanci leta 1788 ustanovili prvo kolonijo v Avstraliji, so aborigini še naprej žrtve številnih socialnih težav, kot so brezposelnost, alkoholizem, zasvojenost z mamili. Veliko jih je v zaporih, pričakovana življenjska doba pa je deset let nižja kot pri drugih Avstralcih.

»Rada bi povedala, kako me je ta odločitev vlade osebno ganila,« je dejala Pat Turner, ena vodilnih v boju za pravice aboriginov, ko je premier Morrison sporočil, da bo zvezna vlada za pomoč staroselcem namenila milijardo avstralskih dolarjev. Dobra tretjina te vsote bo namenjena danes odraslim ukradenim otrokom, četrtina bo šla za zdravstvene klinike za staroselce, šestina pa za pomoč staroselskim otrokom do desetega leta starosti, zlasti za vrtce.

Že leta 2018 je namreč vlada ugotovila, da deset let trajajoča politika Closing the Gap, s katero je poskušala zmanjšati ta prepad, ni obrodila sadov na področju šolstva, zdravstva in zaposlovanja. Vlada se je zato odločila, da bo organizacije aboriginov tesneje vključila v izdelavo strategije za njihovo večjo vključitev v družbo in za to namenila več denarja. Aborigin ima namreč danes še vedno veliko več možnosti, da pristane v zaporu, kot da se vpiše na univerzo. mš