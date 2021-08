Velika Britanija bo afganistanskim novinarjem in drugim medijskim delavcem, ki so sodelovali z britanskimi mediji in jih zdaj ogrožajo talibani, ponudila zatočišče, je napovedal zunanji minister Dominic Raab. K temu so vlado s pismom pozvali vsi večji britanski časniki ter televiziji Sky News in ITN. Opozorili so, da so afganistanski medijski delavci zaradi ofenzive, ki so jo ob umiku tujih sil začeli talibani, izpostavljeni velikemu tveganju. Uradni London bo tako razširil shemo, v okviru katere je že bil predviden sprejem približno 2020 Afganistancev in članov njihovih družin, ki so sodelovali z britansko vojsko oziroma misijo v tej državi.

Tudi v drugih državah, zlasti večjih, pa tudi v Sloveniji, se pojavlja vprašanje sprejema oziroma pomoči Afganistancem, ki so sodelovali s tujimi vojskami in so po umiku ZDA in zaveznic ter zveze Nato zdaj ogroženi ob vse bolj siloviti ofenzivi talibanov – ti so včeraj ubili vodjo vladne službe za medije in informacije Dawa Khana Menapala, in zapisali, da je bil »kaznovan za svoja dejanja«. Kanada, denimo, je prejšnji mesec pod pritiskom veteranskih in drugih organizacij predstavila program sprejema prevajalcev, voznikov, čistilcev, kuharjev in drugih Afganistancev, ki jih je zaposlovala njena misija v tej državi. ZDA so napovedale podelitev najmanj 8000 vizumov Afganistancem, ki so sodelovali z ZDA, in članom njihovih družin, prosilce pa naj bi za čas obravnave postopka zaradi njihove varnosti poskušali namestiti v Kuvajtu in Katarju. V Nemčiji so s sprejemanjem bivših afganistanskih sodelavcev težave zaradi zapletenega postopka pridobivanja vizuma, je pred časom poročal Deutsche Welle.

Bivši sodelavci tujih sil se bojijo maščevanja talibanov, ki osvajajo vse več ozemlja in izvajajo vse bolj drzne napade – v teh dneh denimo na afganistanskega obrambnega ministra. Posebna odposlanka Združenih narodov za Afganistan Deborah Lyons ocenjuje, da vojna stopa v »bolj smrtonosno in uničujočo fazo«. Samo v zadnjem mesecu je bilo ubitih več kot tisoč civilistov, kar je po njenem dokaz, da talibani ne mislijo resno s politično rešitvijo na pogajanjih z vladno stranjo v Katarju, ampak računajo na vojaško. »To je zdaj drugačna vojna, ki spominja na tisto nedavno v Siriji ali na tisto ne tako oddaljeno v Sarajevu,« je dejala. agencije