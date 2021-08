Mehiški minister za zunanje zadeve Marcelo Ebrard je na tiskovni konferenci sporočil, da so ta teden na ameriškem zveznem sodišču v Bostonu vložili tožbo proti enajstim največjim ameriškim proizvajalcem in prodajalcem orožja in streliva, ki pogosto konča na mehiškem ozemlju. Minister, ki je tudi glavni pobudnik uporabe takšnega pravnega sredstva, je pojasnil, da ta podjetja s svojo poslovno prakso prispevajo k nezadržnemu razraščanju nasilja v Mehiki. Izpostavil je šest orožarskih podjetij (Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock in Ruger), ki so se po njegovem najbolj okoristila s povpraševanjem kriminalnih združb po njihovih izdelkih, med drugim celo po vojaškem orožju. Te so lani v Mehiki ubile 34.523 oseb.

V vlogi, ki obsega 139 strani, mehiška vlada utemeljuje tožbo z navedbo številnih zločinov, v katerih je bilo uporabljeno ameriško orožje, od leta 2004 naprej. Po zbranih podatkih za leto 2019 je bilo z njim umorjenih najmanj 17.000 ljudi. Med zaplenjenim orožjem med letoma 2014 in 2018 je bilo od 70 do 90 odstotkov orožja proizvedenega v ZDA, preostalo pa je prišlo iz španskih, italijanskih, avstrijskih, romunskih, nemških in belgijskih delavnic. Osrednji argument mehiške vlade za tožbo je, da tožena podjetja že desetletja natanko vedo, kam in komu gredo njihovi izdelki, da so ti v dobršni meri predmet nezakonite trgovine in tihotapstva in da se v Mehiki z njimi oborožujejo mamilarski karteli in druge kriminalne združbe za nezakonito dejavnost in medsebojno obračunavanje ter napade na policijo in vojsko.

Združenje strelnega orožja: Krivi so vlada in bivši vojaki

Mehika po navedbah Ebrarda zahteva od toženih podjetij, da nemudoma prenehajo s temi oblikami poslovanja, ki povzročajo ogromno škodo in sejejo smrt. Po ministrovem mnenju so ameriški proizvajalci orožja dolžni vzpostaviti in izvajati standarde za spremljanje in discipliniranje distributerjev ter spremeniti prepričanje, da po prodaji svojih izdelkov zanje ne nosijo nobene odgovornosti več. Ob tem je zagotovil, da mehiška tožba ne meri na drugi ameriški amandma o pravici do posesti orožja niti ne nadomešča drugih prizadevanj za preprečevanje trgovine z orožjem, obenem pa priznal, da mora tudi Mehika storiti več za nadzor svojih meja. Po izjavi nekega mehiškega diplomata tožbe ne vlagajo zato, da bi pritiskali na ZDA, temveč zato, da bi bilo v Mehiki manj žrtev nasilja. V tožbi pa so podali tudi zahtevo po odškodnini.

Odziva obtoženih proizvajalk orožja doslej še ni bilo. Namesto njih se je oglasilo trgovinsko združenje industrije strelnega orožja, ki vključuje proizvajalce in distributerje. To je mehiške obtožbe označilo kot neutemeljene. Eden od podpredsednikov združenja je dejal: »Mehiška vlada je odgovorna za hud kriminal in korupcijo znotraj svojih državnih meja.« Po njegovih besedah orožje mehiških kriminalnih združb prihaja iz Srednje Amerike in od mehiških vojakov, ki zapustijo vojsko in gredo med kriminalce. Mehiško zunanje ministrstvo je odgovorilo, da bodo predstavili dokaze o nezakonitem in neodgovornem početju toženih podjetij.

Uradni Washington še molči, morda zato, ker pomeni mehiška tožba nekakšen pritisk na predsednika Bidna, ki je ob nastopu mandata izpostavil problem prodaje orožja v ZDA kot prioriteto, pozneje pa obljubljeno novo zakonodajo umaknil v drugi plan zaradi velike razdeljenosti javnega mnenja ob tem vprašanju.