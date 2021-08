Nekoč smo bili MTV-generacija – in bili smo mladi

Očitali so mu seksizem, rasizem, homofobijo, promocijo drog in pornografije, dietni glasbeni okus ter prevlado podobe nad vsebino, vendar so si bili v nečem vsi enotni: MTV je pred 40 leti tako revolucioniral medijsko krajino, da te, če nisi pristal v redni rotaciji te glasbene televizije, praktično ni bilo.