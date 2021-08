Poleti je največ novic prihajalo z gradbišč cest in železniških prog, kot sta bili na primer gradbišči Avtoceste bratstva in enotnosti in železniške proge Brčko–Banovići, kjer so se v glavnih vlogah pojavljale mladinske delovne brigade. Sestavljali so jih mladi prostovoljci obeh spolov in različnih družbenih slojev iz vse države, imenovali so se brigadirji. Poleg tega, da so s krampi, lopatami in samokolnicami pod vodstvom strokovnjakov pripravljali zemljišča za gradnjo infrastrukturnih objektov, so se med delovnimi akcijami tudi izobraževali, prirejali kulturne in športne prireditve ter se ob štetju žuljev še lepo zabavali in družili. Da zabava in druženje ne bi bila njihovi prednostni dejavnosti, česar so se nekateri tedanji voditelji bali, so uvedli in spodbujali tekmovalnost ter najboljše enote in posameznike nagrajevali s tedaj zelo uglednim in želenim nazivom »udarnik«. Po vrnitvi iz brigad so imeli ti mladi ljudje za celotno šolsko leto zadosti zanimivih tem za pogovore z vrstniki in obujanje spominov na brigadirske dni. Pri nekaterih od njih je zagotovo še danes tako, čeravno so že v zelo zrelih letih.

Pismo z mladinske proge Bistarac, sredi julija 1946. Dragi tovariši in tovarišice! Sredi dela, ko ravnamo teren za gradnjo »Mladinske proge«, ko naša brigada izkopava in izravnava zemljo, kjer bo vozil vlak iz Brčkega do Banovićev, smo se vas, dragi tovariši in tovarišice, spomnili in vam pošiljamo borbene delovne pozdrave. Ne morete si misliti, kako lepo nam je tukaj, kakšen red in tovarištvo vladata v naši brigadi! Lenuhov ni med nami! Ko smo v soboto popoldne prišli na svoj delovni sektor, smo bili vsi veselo iznenadeni. Prostor, kjer je taborila naša brigada, je krasna jasa sredi gozda. Pred njo, da jih skoraj dosežeš z roko, leže grički, njive, travniki. V neposredni bližini so beograjska, hercegovska in kragujevačka brigada. Tekmovali bomo z njimi, da postanemo na koncu dela »Udarna« brigada. (…) Sploh si ne morete predstavljati, kako svečan je bil ta naš prvi odhod na delo! Šli sta najprej I. in IV. četa in ostali dve sta jima kar zavidali. Kljub temu, da je začel padati dež, smo nadaljevali z delom in nismo prenehali z delom vse dotlej, dokler nam ni tov. sanitetni referent strogo prepovedal nadaljnje delo. Že v ponedeljek je bilo za svoje marljivo delo pohvaljenih pet mladincev in ena mladinka. Tako smo pričeli z delom in tako bomo nadaljevali! Vam, ki delate na katerem koli obnovitvenem delu v Sloveniji, pri regulaciji Pesnice ali elektrifikaciji Bele krajine in Bloške planote, obljubljamo, da ne bomo zaostali za nobeno brigado, pa ne samo, da ne bomo zaostali, potrudili se bomo tako zelo, da se ob koncu druge zmene vrnemo v Ljubljano kot »Udarna« brigada. Tako bomo izpolnili obljubo, ki smo jo dali domovini in tov. Titu. (…) Slovenski poročevalec, 25. julija 1946