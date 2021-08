Kratka zgodovina dolge slepote

Razvoj medicine ponavadi prikazujemo kot zaporedje odkritij ljudi, ki so si drznili razmišljati drugače, lahko pa bi jo – enako utemeljeno – videli kot zaporedje zagrizenih zavračanj s strani njihovih sodobnikov, nosilcev »uradne« medicine. Če novo znanje ne bi tako pogosto naletelo na zaslepljene, a hkrati močne nasprotnike, bi bila zgodovina človeštva zelo drugačna: z veliko manj trpljenja in boljšim preživetjem. Tako pa se pričakovana življenjska doba od kamene dobe do začetka 20. stoletja ni spremenila – gibala se je med 30 in 40 leti, zdravniki pa so verjetno več ljudi pobili kot ozdravili.