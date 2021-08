Boris Dežulović: Olimpijske otroške igre

Sodim med tiste fanatike, ki lokostrelstva ali dvigovanja uteži na televiziji ne gledajo niti takrat, ko je svetovno prvenstvo, a zato olimpijske turnirje v teh športih, informirani kot športni komentatorji, gledajo kot pravi poznavalci celo takrat, ko so ob treh zjutraj. To je ena od čarobnih lastnosti olimpijskih iger, dodana vrednost, ki celo tekmovalce v marginalnih amaterskih športih, uvrščene na tretje mesto, bogati in plemeniti z nesmrtno slavo. Samo takrat – samo v teh dveh tednih vsake štiri leta – ima medalja v preskakovanju ovir s konjem ali badmintonu enako težo in enako vrednost kot medalja v nogometu ali košarki.